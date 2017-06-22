79.5 مليار جنيه زيادة في قروض القطاع المصرفي

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي محفظة القروض التي منحها القطاع المصرفي زات بقيمة 79.5 مليار جنيه -خلال مارس- لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، بنمو 6.3% عن فبراير الذي سجلت فيه 1.2 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي، أن القروض الممنوحة لغير الحكومية ارتفعت 55.4 مليار جنيه لتصل إلى 1.041 تريليون جنيه في مارس الماضي، كما زادت قروض القطاع الحكومي بنسبة 8.8% بقيمة 24 مليار جنيه، محققةً 294.6 مليار جنيه نهاية مارس.

وأشار التقرير إلى أن القروض بالعملة المحلية ارتفعت بقيمة 15.6 مليار جنيه إلى 796 مليار جنيه، أيضاً ارتفعت القروض بالعملة الأجنبية 63.8 مليار جنيه، محققةً 540.1 مليار جنيه نهاية مارس الماضي.