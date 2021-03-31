بورصة وشركات

79.4 مليار جنيه زيادة في تداولات البورصة المصرية بالربع الأول

السندات تستحوذ على 58.77% من التداولات
منى عبدالباري 1:43 ص, الخميس, 1 أبريل 21 1:43 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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شهدت تداولات البورصة المصرية قفزة قيمتها 79.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك رغم التراجع الجماعي للمؤشرات، والانخفاض الهامشي لرأس المال السوقي.

السندات تستحوذ على 58.77% من التداولات

وسجلت تعاملات البورصة المصرية بالربع الأول نحو 241.7 مليار حنيه، مقارنة بـ 162.3 مليار جنيه، في الربع السابق، وصاحب ذلك زيادة في كميات التداولات إلى 40 مليون ورقة مالية، نظير 30.9 مليون ورقة مالية.

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واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول على السندات نحو 58.77%، خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5% و 8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.

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وكان المؤشر الثلاثيني الأقل تراجعا بنحو 3%، مغلقا عند 10568 نقطة، فيما فقد المؤشر السبعيني للأفراد 8.2%، مغلقا عند 1969 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 6%، مغلقا عند 2910 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، فاقدا ما قيمته مليار جنيه، ليغلق عند 649.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 650.9 مليار جنيه، بداية الربع الأول.

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بقلم منى عبدالباري

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