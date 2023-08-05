79 مليون دولار صادرات الأدوات الصحية خلال النصف الأول من العام الحالى

هبطت صادرات الأدوات الصحية بنحو 1% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 «الفترة من يناير إلى يونيو 2023»، لتسجل 79 مليون دولار، مقابل 80 مليونًا خلال نفس الفترة من 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت «المال».

وأشار تقرير المجلس إلى أن ألمانيا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية بقيمة 20 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 14.5 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 7.6 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 6.3 مليون دولار.

وتصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية بواقع 414 مليون دولار خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 392 مليون دولار وبزيادة قدرها نحو 6%.

وجاء في المركز الثاني كندا بإجمالي صادرات مصرية إليها بلغت 384 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتى سجلت 441 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 13%.