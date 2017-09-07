781 ألف سائح زاروا مصر خلال يوليو الماضي

محمود محسن: صعدت أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال يوليو الماضي بنسب كبيرة، عن الشهر السابق، ونفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 781.2 ألف سائح. وتصدرت ألمانيا الأعداد بـ 108916 ألف سائح، ثم السعودية بـ 95565، والتشيك بـ 31769، ثم ليبيا بـ 31298، وبلغ عدد القادمين من أمريكا 2534

محمود محسن:

صعدت أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال يوليو الماضي بنسب كبيرة، عن الشهر السابق، ونفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 781.2 ألف سائح.

وتصدرت ألمانيا الأعداد بـ 108916 ألف سائح، ثم السعودية بـ 95565، والتشيك بـ 31769، ثم ليبيا بـ 31298، وبلغ عدد القادمين من أمريكا 25341.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ 781.2 ألف سائح، خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بعدد533 ألف فى يونيو 2017 بنسبة زيادة 46.6%، مقابل 529.2 ألف سائح خلال يوليو 2016 بنسبة زيادة قدرها 47.6%، موضحا أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق جلبا للسياح بنسبة 35.8%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 28.3%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 17.7%، ثم أفريقيا بنسبة 7.7%.

وبالمقارنة بشهر يوليو 2016، ارتفعت الأعداد بـ 252 ألف سائح، وبنسبة زيادة 47.6%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

ولفت الجهاز إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 685 ألف سائح خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بعدد 479.1 ألف سائح لشهر يونيو 2017 بنسبة زيادة قدرها 43%، مقابل 452.8 ألف سائح خلال شهر يوليو 2016 بنسبة زيادة قدرها 51.3%.

كان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر من عدد السائحين المغادرين بنسبة 33.9%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 28.2%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 19.5%، ثم إفريقيا بنسبة 8.1%.



وبالمقارنة بشهر يوليو 2016، كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين بـ232.2 ألف سائح بنسبة 51.3%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.



وأضاف الجهاز المركزي أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون بلغ 7.7 مليون ليلة خلال شهر يوليه 2017، مقارنة بعدد 4.9 مليونليلة لشهر يونيه 2017، بنسبة زيادة قدرها 59.6% مقابل 2.6 مليون ليلة خلال شهر يوليه 2016 بنسبة زيادة قدرها 195.5%.. وكان لأوروبا الغربيةالنصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 31.7%، ويليها الشرق الاوسط بنسبة 30.5%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 15.6%، ثم افريقيا بنسبة 11.4%.



وبالمقارنة بشهر يوليه 2016، كانت الزيادة في عدد الليالي السياحية بـ5.1 مليون ليلة بنسبة 195.5%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة،ويليها الشرق الاوسط، ثم أوروبا الشرقية.



وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الإتحاد الأوروبي بلغ 320.7 ألف سائح خلال شهر يوليه 2017، مقارنة بعدد 226.4 ألفسائح خلال شهر يونيه 2017 بنسبة زيادة قدرها 41.7%، مقابل 145.4 ألف سائح خلال شهر يوليه 2016 بنسبة زيادة قدرها 120.5%، وكانت المانيا أكثرالدول إيفاداً بنسبة 34%، ويليها التشيك بنسبة 9.9%، والمملكة المتحدة بنسبة 8.6%.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون من دول الإتحاد الأوروبي بلغت 2.9 مليون ليلة خلال شهر يوليه 2017، مقارنةبعدد 1.9 مليون ليلة خلال شهر يونيه 2017 بنسبة زيادة قدرها 55.3%، مقابل 768.5 ألف ليلة خلال شهر يوليه 2016 بنسبة زيادة قدرها 278.2%،وكانت المانيا صاحبة النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة 36.5%، ويليها التشيك بنسبة 9.5%، ثم المملكة المتحدة 9.3%.

