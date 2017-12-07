78.8 مليون جنيه تعويضات تأمينات الحياة التكافلي

مروة عبد النبىسدد شركات التأمين على الحياة التكافلى، تعويضات بقيمة 78.8 مليون جنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى، تركزت معظمها بالتأمين الجماعى منفردآ بنسبة 80% بقيمة 63 مليون جنيه.وأظهر تقرير الهيئة عن شهر أكتوبر سداد شركات التأمين على الحياة التكافلى إجمالى مطالبات تلقته

مروة عبد النبى

سدد شركات التأمين على الحياة التكافلى، تعويضات بقيمة 78.8 مليون جنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى، تركزت معظمها بالتأمين الجماعى منفردآ بنسبة 80% بقيمة 63 مليون جنيه.

وأظهر تقرير الهيئة عن شهر أكتوبر سداد شركات التأمين على الحياة التكافلى إجمالى مطالبات تلقتها بلغت 6499 مطالبة مسددة مضاف إليها 6188 مطالبة تم الابلاغ عنها العام الحالي.

ورصد التقرير إجمالى مطالبات التامين الجماعى 11 ألف 931 مطالبة مقابل 7 آلاف و56 مطالبة للفردى، مشيرا إلى تركز معظم المطالبات المسددة بالجماعى بنسبة 95%.