78.3 مليار جنيه تعاملات سندات الخزانة بالبورصة المصرية الثلاثاء (جراف)

هيمنت سندات الخزانة على 95.02% من تداولات البورصة المصرية الثلاثاء، مع تسجيلها 78.3 مليار جنيه تعاملات، بينما كان نصيب الأسهم من تعاملات داخل المقصورة 4.98%.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية أمس 82.5 مليار جنيه، لكمية تداولات 1.686 مليون ورقة مالية، منفذة على 118 ألف عملية، سجل نصيب الأسهم فيها 4.1 مليارات جنيه.

وكان للمصريين الغلبة في التعاملات على الأسهم بواقع 91.3%، مع الاتجاه نحو البيع بصافي 130.1 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب 3.8%، بصافي مشتريات 7.3 مليون جنيه، والعرب بنسبة 4.9%، بصافي مشتريات 122.8 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، الثلاثاء، على تباين، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 وحيدًا، بينما صعد المؤشران الآخران.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.10%، مغلقًا عند 24734 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، مغلقًا عند مستوى 4935 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.24%، مغلقًا عند 7244 نقطة.