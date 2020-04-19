78 مليون جنيه من محمد أبو العينين للمشاركة فى مواجهة “كورونا”

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطاباً من محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، يتوجه خلاله بالتقدير لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة بشأن اتخاذ إجراءات استباقية .

وذكر في خطابه أن الحكومة تقوم بتلك الجهود وفقا لرؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس “كورونا” المستجد، والحد من تداعياته.

وأشاد باحترافية الدولة في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذها القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي في مواجهة الأزمة.

وعرض أبو العينين في خطابه إلى رئيس الوزراء إسهامات مجموعة كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الإجتماعية في دعمها لجهود الدولة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد منوها إلى أنها بلغت 78 مليون جنيه، في إطار تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ودعم جهودها للحد من انتشار ذلك الوباء غير المسبوق، وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح أن هذه الإسهامات شملت التبرع بـ 25 مليون جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر” لدعم جهوده العظيمة في مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد .

وأضاف أن مجموعة كليوباترا وتحت رعاية قيادة الجيش الثالث الميداني قامت أيضا برفع الكفاءة والتطوير والتجديد الشامل لمستشفى الصباح بمدينة السويس، بحجم تكلفة 24 مليون جنيه، لتصبح المستشفى جاهزة لاستخدامها في أي وقت من وزارة الصحة كمستشفى عزل.

أبوالعينين : ساهمنا في توفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي “كورونا”

وأشار أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب لقيامه بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للمساهمة في توفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي الفيروس.

وأكد أنه تم على الفور تحمل تكاليف توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة المطلوبة بتكلفة 3.3 مليون جنيه، وشملت تجهيز عنبر عزل ورعاية يضم 10 أسرة، وتجهيز عنبر رعاية لعلاج مرضى فيروس “كورونا” بأجهزة تنفس صناعي.

وأشار إلى تركيب وتشغيل عدد 9 أجهزة مونيتور، و 9 سرنجات محاليل وأرضية فنيل لعنبر الرعاية في مستشفى حميات إمبابة بالجيزة، فضلا ًعن تجهيز عنبر رعاية مركزة جديد في مستشفى السويس العام، وتوريد وتركيب وتشغيل الأجهزة في مستشفى سوهاج التعليمي.

وأشار إلىى توريد وتركيب وتشغيل عدد 3 أجهزة تنفس صناعي للرعاية المركزة، و10 مناظير حنجرية، وعدد 10 أجهزة مونيتور، و10 سرنجات محاليل في مستشفى الأحرار بالزقازيق ،و توريد وتركيب وتشغيل 4 حساسات أكسجين، و اختبار رئة، و6 بطاريات لأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى قفط في قنا.

وأكد أن مؤسسة أبو العينين الخيرية نظمت عدة قوافل إلى عديد من المحافظات، ووزعت 150 ألف شنطة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً، والقرى التي شهدت عزلأً صحياً، والمتضررين من الفيروس ، والمتضررين من موجة الطقس السيىء بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم توجيه حملات شاملة لتعقيم وتطهير كل شوارع ومنشآت ومساجد وكنائس ومكاتب بريد ومدارس حي جنوب الجيزة، على مدى 25 يوماً، و تلك الحملات متواصلة حتى الآن، وبلغت تكاليف شراء معدات التطهير والتعقيم والرش وتنفيذ الحملات حوالي مليون جنيه.

أبوالعينين: مجموعة كليوباترا تحافظ على دخل 25 ألف عامل بمرتبات قيمتها 50 مليون شهريا

وأكد أن مجموعة كليوباترا بجانب ما سبق من مساهمات التزمت بواجبها في الحفاظ على دخول أكثر من 25 ألف عامل بمشروعات المجموعة السياحية والصناعية والزراعية والإعلامية، مع الحصول على كافة امتيازاتهم ودون أي تأثر بالأزمة.

ونوه إلى أن رواتب العاملين تتخطى 50 مليون جنيه شهرياً، رغم انخفاض تكلفة الإنتاج الصناعي لـ 35% من الطاقة وتأثر السياحة.

ومن جانبه ، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هذه المبادرة الإيجابية والتي تشمل تنوعاً في جوانب العمل المجتمعي، بجانب الحفاظ على حقوق العاملين.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة تثمن مواقف عدد كبير من رجال الأعمال ، وأن تلك المواقف تعزز التكاتف بين القطاع الخاص والدولة، وتدعم جهود مواجهة أزمة كورونا الحالية.

