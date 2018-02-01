78 مطبعة تنافس على مناقصة الكتاب المدرسى

عمر سالمتقدمت 78 مطبعة خاصة وحكومية بعروضها المالية والفنية للمنافسة على مناقصة طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘب ﺍﻟدﺭﺍﺳﻴﺔ للعام ﺍﻟﻤﻘﺒل 2018 / 2019 والتى طرحتها وزارة التربية والتعليم خلال شهر يناير الماضى.كشف مسئول بارز فى غرفة صناعة الطباعة والورق، التابعة لاتحاد الصناعات، أن أبرز المتقدمين دار التيسير، والأشراف،

عمر سالم

تقدمت 78 مطبعة خاصة وحكومية بعروضها المالية والفنية للمنافسة على مناقصة طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘب ﺍﻟدﺭﺍﺳﻴﺔ للعام ﺍﻟﻤﻘﺒل 2018 / 2019 والتى طرحتها وزارة التربية والتعليم خلال شهر يناير الماضى.

كشف مسئول بارز فى غرفة صناعة الطباعة والورق، التابعة لاتحاد الصناعات، أن أبرز المتقدمين دار التيسير، والأشراف، وصحارا، والعاصمة، ودار نهضة مصر للنشر، والأميرية، ومطبعة تابعة لوزارة الدفاع، ومطابع حكومية، بالإضافة إلى جميع مطابع المؤسسات الصحفية.

وأشار، لـ«المال»، إلى غلق الباب أمام تلقى العروض أمس الأول، وتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لمعاينة جميع العروض، لاختيار أقل الأسعار، وتحديد الطاقة الإنتاجية لكل مطبعة، تمهيدًا لتحديد حصتها من طباعة الكتب.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح المظاريف المالية للمتقدمين خلال فبراير، تمهيدًا للإعلان عن المتأهلين وحصصها خلال شهر مارس المقبل.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، إنه تقدم للمنافسة على مناقصة طباعة الكتب المدرسية للعام المقبل، موضحًا أن ثمن كراسة الشروط وملحقاتها 500 جنيه، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه تأمينًا ابتدائيًا لكل 50 مليون صفحة.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المرتقب أن تشهد قيمة طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل زيادة عن العام الجارى، لا سيما أن أسعار الورق شهدت ارتفاعًا بنسبة تصل لنحو %7، ومن المرتقب أن تزداد الفترة المقبلة حتى %10.

وأشار إلى أن الوزارة حددت مدة 4 شهور كفترة لتوريد إجمالى الكتب المدرسية للعام الجديد.

وأكد إلياس أن وزارة التربية والتعليم سددت كامل مستحقات المطابع عن مناقصة العام الدراسى الجارى البالغة نحو 1.9 مليار جنيه، بعدما انتهت من توريد جميع الكتب المطلوبة والمتفق عليها.

وتراوحت معظم العروض المالية التى تقدمت بها شركات الطباعة المتنافسة على مناقصة الكتب المدرسية للعام الدراسى الحالى 2017/ 2018، بين 70 و75 مليمًا للصفحة، مقاس 21×28 سم «4 لون»، مقابل 30 مليماً فى مناقصة العام الماضى. وبلغت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الجارى 2017/ 2018 نحو 1.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو مليار فقط فى 2016/ 2017.