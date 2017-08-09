78 ألف مصري يؤدون فريضة الحج لهذا العام

دعاء محمود قال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان، ورئيس بعثة الحج، إن عدد الحجاج المصريين لهذا الموسم يتجاوز 78 ألف حاج، مؤكدا أن هناك اجتماعات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للاطمئنان على إجراءات تسكين الحجاج وتقديم الرعاية لهم. وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمطار القا

دعاء محمود

قال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان، ورئيس بعثة الحج، إن عدد الحجاج المصريين لهذا الموسم يتجاوز 78 ألف حاج، مؤكدا أن هناك اجتماعات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للاطمئنان على إجراءات تسكين الحجاج وتقديم الرعاية لهم.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمطار القاهرة لتوديع أول فوج للحجاج، أن الدولة حريصة على تأدية الحجاج للموسم بسلامة ويسر.

من جانبه، أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن الشركة تضع راحة ضيوف الرحمن هدفا لها في هذا الموسم حتى يتسنى لهم التفرغ لتأدية العبادات، ولهذا السبب تم إطلاق حملة توعية للحجاج بضرورة اتباع الإرشادات التي تٌيسر لهم رحلة سفرهم من وإلى الأراضي المقدسة، والتي تتضمن التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بـأربع ساعات.

وتابع :”أما في مرحلة العودة فينبغي الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات من مطار المدينة المنورمطالبا الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج فى مرحلتى الذهاب والعودة، والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة واللازمة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة وضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، بينما يسمح باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد وزنها 8كجم، ومايزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمته نقدا. بالإضافة إلى السماح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من قبل السلطات السعودية (سقيا زمزم)”.

جاء ذلك بحضور وزير الطيران شريف فتحي وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات الشركة ووزارات الأوقاف والداخلية.