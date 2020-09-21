عقـــارات

77 مليون دولار حجم صادرات الأسمنت في 7 شهور (جراف)

بتراجع 21٪
محمود زكي 10:18 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 10:18 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قال المجلس التصديري لمواد البناء المصري في أحدث تقاريره إن إجمالي صادرات الأسمنت المصرية خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو من العام الحالي 77 مليون دولار والتي تعادل حوالي 1.2 مليار جنيه بتراجع بلغ حوالي 21% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح المجلس أن حجم صادرات الأسمنت خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغت حوالي 97 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 1.6 مليار جنيه مصري.

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وأوضح أن كينيا جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 21 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 337 مليون جنيه مقابل 5.5 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 94 مليون جنيه، وذلك بزيادة تتجاوز 281% عن العام الماضي.

ولفت التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية لأكثر الدول استيرادًا للأسمنت بقيمة 13.6 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 216 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من 2019 قيمة 45.7 مليون دولار بتراجع بلغ 70%.

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وأكد أن صادرات الأسمنت المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 7.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 117 مليون جنيه خلال السبعة  أشهر الأولى من العام الحالي بينما سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 6.5 دولار والتي تعادل حوالي 113 مليون جنيه.

جراف يوضح أكثر عشر دول استيرادًا للأسمنت من مصر في الفترة من يناير إلى يوليو 2020

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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