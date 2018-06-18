765 مليون جنيه قيمة التداول على الأسهم العقارية في أسبوع

المال- خاص تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول على أسهم القطاع، اذ بلغت نحو 765.4 مليون جنيه عبر التعامل على 138.8 مليون سهم خلال جلسات الأسبوع الماضي. وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية "بإستثناء البنوك" بقيمة تداول بلغت 619.6 مليون جنيه من خلال التعامل على 133.5 م

المال- خاص

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول على أسهم القطاع، اذ بلغت نحو 765.4 مليون جنيه عبر التعامل على 138.8 مليون سهم خلال جلسات الأسبوع الماضي.



وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية “بإستثناء البنوك” بقيمة تداول بلغت 619.6 مليون جنيه من خلال التعامل على 133.5 مليون سهم، وثالثًا حل قطاع البنوك بقيمة تداولات قدرها 613.1 مليون جنيه و كمية تداول”عدد الأسهم المتداولة” 8.3 مليون سهم.



وفي المركز الـ 4 سجل قطاع الاتصالات حضوره بتداولات قيمتها 433.9 مليون جنيه عبر التداول على 162.4 مليون سهم، وخامسًا جاء قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداولات 330.7 مليون جنيه و عدد أسهم بلغ 28.2 مليون سهم.







