76.3 مليار جنيه مكاسب البورصة في 3 أشهر

مصطفى طلعتسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية قدرها 76.3 مليار جنيه، خلال الثلاث شهور الأخيرة من العام الحالي، وذلك بنمو قدره 10.2%.وذكر تقرير صادر عن البورصة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ارتفع من مستوى 748.6 مليار جنيه، خلال الربع الرابع إلى 824.9 مليار جنيه.جدير بالذكر أن مؤشرات ا

مصطفى طلعت

سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية قدرها 76.3 مليار جنيه، خلال الثلاث شهور الأخيرة من العام الحالي، وذلك بنمو قدره 10.2%.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ارتفع من مستوى 748.6 مليار جنيه، خلال الربع الرابع إلى 824.9 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية، خلال الربع الرابع، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3% إلى 15019 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 4.05% إلى 828 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنحو 6.46% ليغلق عند 1972 نقطة.