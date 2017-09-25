76 % نسبة المشاركة في استفتاء انفصال كردستان

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، عن وصول نسبة المشاركة في استفتاء الاستقلال عن العراق إلى 76% حتى الساعة الخامسة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وقالت إنها ستمدد عملية التصويت لساعة إضافية.

وبحسب البيانات التي أعلنت عنها المفوضية، فإن 4 ملايين شخص يملكون حق المشاركة في الاستفتاء.

وأشارت المفوضية إلى أن عملية التصويت التي انطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم متواصلة في كامل أراضي إقليم كوردستان بما فيها كركوك والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم.