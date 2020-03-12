76 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن فبراير حتى الآن

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم بقيمة 76 مليون جنيه، مستحقة عن شهر فبراير الماضى، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس، وتستمر عمليات الصرف فى جميع الفروع التموينية حتى يوم 20 مارس.

يشار إلى أن وزارة التموين تقوم بصرف سلع مجانية لحاملى بطاقات الخبز المدعم، مقابل ما تم توفيره من الخبز المدعم لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ليقوم بصرف تلك السلع فى الشهر التالى من يوم 1 إلى 20.

قال مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين لـ«المال»، إن أكثر السلع التى يتم صرفها ضمن فارق نقاط الخبز المنظفات الشخصية، والمنزلية، والشاى، وزيوت العباد، والكسكسى، والدقيق، والمسلى.

وأوضح أن أكبر 10 محافظات قامت بصرف فارق نقاط الخبز عن شهر فبراير هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط.

ولفت إلى أنه تم صرف %40 من مقررات شهر مارس حتى الآن، عبر 32 ألف بقال تموينى، و3400 فرع جمعيتى، و103 أفرع استهلاكية تابعة لشركة الأهرام، و167 فرعًا تابعًا لشركة النيل، و228 فرعًا تابعًا لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح المصدر أنه تم خلال شهر مارس توزيع 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، على المنافذ التموينية.

وأشار إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع يكفى حتى 6 شهور، وذلك للسكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن، والتى يتم طرحها على البطاقات التموينية، بالاضافة إلى السلع المطروحة فى المجمعات الاستهلاكية.