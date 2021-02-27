756 صندوق تأمين مسجل بالرقابة المالية و70 تحت التصفية بنهاية 2020

بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالرقابة المالية 756 صندوقآ بنهاية عام 2020 يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو

وبلغ عدد الصناديق العاملة منها 686 صندوقا، بالإضافة إلى 70 صندوقا تحت التصفية.

83.4 مليار جنيه إجمالى استثمارات الصناديق الخاصة و9.7 مليار اشتراكات

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقرير لها اليوم أن صناديق التأمين الخاصة حققت إجمالى اشتراكات 9.7 مليار جنيه بنهاية 2020 .

وتقدر استثمارات صناديق التأمين الخاصةوفق تقرير الرقابة المالية الصادر اليوم بقيمة 83.4 مليار جنيه مقابل 75.8 مليار جنيه 2019

أضاف أن صناديق التامين الخاصة هى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة للصندق

وتكون فى شكل مزايا وتكون فى شكل مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق

ومنن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبنت إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

الرقابة المالية تتبنى الرقابة على اساس الخطر

ومن ضمن تلك الاستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، فيما يخص صناديق التأمين الخاصة،

وتهدف الرقابة على أساس الخطر إلى التأكد من أن عملية الإشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق عدة مهام أبرزها تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق.

وذلك لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل و الاستخدام الامثل للموارد الاشرافية، وكذا ضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين واستقرار وإستمرارية هذا القطاع.

الرقابة المالية تجرى فحص ميدانى على الصناديق لتحديد مخاطرها

وتقوم الرقابة المالية على عملية الإشراف والرقابة، و تشمل مراجعة وفحص الصناديق بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الاكتوارية ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.

وتشدد الهيئة العامة للرقابة المالية على تحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسى للصندوق وتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى وتحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.