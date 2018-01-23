754 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال 2017

بنسبة زيادة 5% على 2016نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 754 ألف راكب بموانيها خلال 2017 بزيادة 5% على الفترة المثيلة للعام الماضى. وأوضح بيان للهيئة أنه تم استقبال 388 ألف راكب ومغادرة 366 ألفا وذلك بموانئ سفاجا ون

بنسبة زيادة 5% على 2016





نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 754 ألف راكب بموانيها خلال 2017 بزيادة 5% على الفترة المثيلة للعام الماضى.

وأوضح بيان للهيئة أنه تم استقبال 388 ألف راكب ومغادرة 366 ألفا وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 424 ألف راكب من خلال استقبال 210 آلاف ومغادرة 214 ألفا بنسبة زيادة 12% على الفترة المثيلة للعام الماضى، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 259 ألف راكب من خلال استقبال 138 ألفا ومغادرة 121 ألفا.

بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 71 ألف راكب من خلال استقبال 40 ألفا ومغادرة 31 ألفا، بنسبة زيادة 45% على الفترة المثيلة للعام الماضى.

وأشار يوسف أن الهيئة تقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانى ( جمارك، شرطة، حجر صحى، بنوك ) لتنسيق الجهود وتخفيف الاعباء على الركاب وسرعة انهاء الاجراءات وتقليل الزمن والتيسير على الركاب كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية بتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة العشوائية للركاب والالتزام بالاعداد المسموح بها ومواعيد الوصول والسفر.