750 مليون جنيه مبيعات فيليبس محليًا

المرسي عزتقال محمد أبو العزايم، مدير عام مصر وشرق أفريقيا بشركة فيليبس للإضاءة، إن إجمالى مبيعات الشركة بمصر خلال عام 2017 بلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السوق المحلية من أهم أسواق الشركة بالمنطقة.ولفت أبو العزايم، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن توقعات الشركة تشير إلى نمو مبيعاتها با

المرسي عزت

قال محمد أبو العزايم، مدير عام مصر وشرق أفريقيا بشركة فيليبس للإضاءة، إن إجمالى مبيعات الشركة بمصر خلال عام 2017 بلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السوق المحلية من أهم أسواق الشركة بالمنطقة.

ولفت أبو العزايم، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن توقعات الشركة تشير إلى نمو مبيعاتها بالسوق المصرية بمعدل يصل إلى %50 كل 3 سنوات.

وأوضح أن تزايد مبيعات «فيليبس» فى السوق المصرية دفعها إلى بدء تصنيع منتجاتها محليا، عن طريق الشراكة مع مصنعين فى مدينتى السادس من

أكتوبر والعاشر من رمضان، مشيرا إلى أن الشركة بدأت إرسال منتجاتها المصنعة بمصر إلى معاملها بالخارج، ولاقت استحسان الشركة الأم.

وأكد أن الشركة ستبدأ بيع منتجاتها المصنعة محليا نهاية الربع الثانى من العام الحالى، على أن تبدأ التصدير خلال الربع الثالث، موضحا أن «فيليبس» تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %9 من مبيعات اللمبات الليد العام المقبل، وتحقيق مبيعات تصل إلى 200 مليون يورو خلال الـ5 سنوات المقبلة.