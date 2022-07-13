750 جنيها زيادة في مازوت «الصناعة» منذ تشكيل لجنة تسعير الوقود

قفزت أسعار المازوت المورد للقطاع الصناعى بنحو 750 جنيها فى الطن الواحد فى أقل من 3 سنوات، لترتفع من 4250 جنيه فى أكتوبر 2019، توقيت صدور أولى قرارات للجنة التسعير التلقائي للوقود إلى 5000 جنيه اليوم، بنسبة زيادة 17.6%.

ورغم أن لجنة تسعير الوقود منذ تشكيلها عام 2019 حتى اليوم قد أصدرت 12 قرارا بشأن تعديل أسعار المشتقات البترولية محليا، إلا أن سعر المازوت المورد للقطاع الصناعى خضع لقرارين فقط بالزيادة.

القرار الأول تم تنفيذه فى أبريل الماضى وبمقتضاه قفز سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، والقرار الثانى اليوم بزيادة الطن بواقع 400 جنيه مسجلا 5000 جنيه، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022 .

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.