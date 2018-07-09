750 ألف طن إجمالى صادرات البطاطس منذ يناير

الصاوى أحمد أكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن حجم صادرات البطاطس المصرية لدول أوروبا والخليج، ارتفعت إلى 750 ألف طن من يناير الماضى، حتى نهاية يونيو الماضى، وعلى مدار 6 أشهر، فى مقابل 605 آلاف طن، خلال نفس الفترة المقابلة بزيادة 145 ألف طن.أوضح أحمد ا

الصاوى أحمد



أكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن حجم صادرات البطاطس المصرية لدول أوروبا والخليج، ارتفعت إلى 750 ألف طن من يناير الماضى، حتى نهاية يونيو الماضى، وعلى مدار 6 أشهر، فى مقابل 605 آلاف طن، خلال نفس الفترة المقابلة بزيادة 145 ألف طن.

أوضح أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن هناك زيادة فى صادرات البطاطس، لمختلف دول العالم، نتيجة تطبيق معايير مشددة، مطابقة للاشتراطات الدولية، وهى الممارسات الزراعية الجيدة، أوالجلوبال جاب .

بدأت وزارة الزراعة بتطبيق معايير الجلوبال جاب على العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، وفى الطريق البطاطس، والموالح، والبصل، خلال الفترة المقبلة، وتتميز هذة المنظومة بأن جميع مراحل الزراعة تخضع لرقابة مشددة من حيث الاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة، وجودة المياه ومعايير النظافة العامة.

أوضح محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا، تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى تصدر لما يقرب من 25 دولة.

أوضح البلتاجى أن سبب زيادة الصادرات من البطاطس، يعود لاتباع اشتراطات متبعة لتصدير محصول البطاطس، وأولها خلوها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراض خالية من الأمراض.

أشار إلى أن هناك ما يقرب من نصف المليون فدان، من الأراضى المزروعة بمحصول البطاطس فى مصر خالية من مرض العفن البنى.

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة -مؤخرا- أن روسيا تربعت على عرش الأسواق المستوردة 348 ألفًا و120 طنًا بدلا من 148 ألفًا و245 طنًا العام الماضى منذ بداية الموسم وحتى نهاية مايوالماضي.

كشف التقرير عن أن دول الاتحاد الأوروبى استقبلت بطاطس من مصر، بإجمالى واردات 171 ألفًا و8 أطنان منذ بداية العام، خلال نفس الفترة مقارنة 208 آلاف طن و107 أطنان، والدول العربية 169 ألفا و43 طنا فى مقابل 184 ألفًا و616 طنا، ودول أجنبية أخرى 9 آلاف طن و638 طنا، مقابل 8 آلاف و790 طنا