75 منظمة تناشد شركات التأمين بالتخلى عن حماية أية أعمال روسية

ابرزها AXA و Chubb و General Re و Hannover Re

ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا ، دعا تحالف من المنظمات غير الحكومية والجماعات في جميع أنحاء العالم المؤسسات المالية الأكثر تعرضًا للنفط والغاز والفحم الروسي إلى وقف جميع العلاقات مع هذه الشركات .

وناشدت أكثر من 75 منظمة إلى شركات التأمين ، والتي تشمل AIG و Allianz و Atradius Re و AXA و Chubb و General Re و

Hannover Re و Lloyd’s و Munich Re و Partner Re و SCOR و Swiss Re و Tokio Marine و Travellers و Zurich مطالبا إياهم بالتوقف عن تأمين الشركات الروسية.

حملة ضد بوتين تخاطب شركات التامين بوقف تامين الاعمال فى روسيا

ولفت بعض النشطاء الى ان هذه بداية حملة تستهدف ما يصل إلى 100 مؤسسة مالية أكثر تعرضاً للوقود الروسي ، يطلق عليها اسم بوتين 100 لوقف دعم الة الحرب

تضم قائمة الشركات الروسية التي سيتم استبعادها أكثر من 60 شركة نفط وغاز وفحم رئيسية إما مقرها الرئيسي أو نشطة في روسيا.

وودعت الحملة المؤسسات المالية إلى تعليق كل الدعم المقدم إلى TotalEnergies و Fortum / Uniper و Wintershall DEA وغيرها من شركات الوقود الأحفوري غير الروسية العاملة في روسيا.

ردا على الحرب فى اوكرانيا محاولات لوقف التوسع فى الوقود من خلال التأمين

وقالت أن تصدير الفحم والنفط والغاز يمول نظام بوتين الاستبدادي وحربه غير القانونية على أوكرانيا حسب ذكرهم لاسباب الحملةيجب على المؤسسات المالية التوقف فورًا عن دعم إنتاج هذه الأنواع من الوقود الأحفوري

ومع ذلك ، ظلت هذه المؤسسات صامتة. شكلت مبيعات النفط والغاز 36٪ من ميزانية روسيا العام الماضي

وسمحت لبوتين بتكوين 470 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية. وفقًا لـ Morningstar ، فإن 14 ٪ من صناديق الاستثمار ESG معرضة لروسيا.

وكما قالت سفيتلانا كراكوفسكا ، عالمة المناخ الأوكرانية والمؤلفة المشاركة لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ:

“إن تغير المناخ بفعل الإنسان والحرب على أوكرانيا لهما نفس الجذور – الوقود الأحفوري – واعتمادنا عليهما.”

شركات التأمين يمكنها تعجيز روسيا وتهدئة الحرب

قالت سفيتلانا رومانكو ، الناشطة والاستراتيجية في مجال المناخ في أوكرانيا: “ على الرغم من وجود حرب ، وحرب مروعة في أوكرانيا

، إلا أن المؤسسات المالية وشركات الوقود الأحفوري تمول بنشاط النفط والغاز والفحم الروسي ، وبالتالي تغذي العدوان المستمر وآلة بوتين الحربية.

و ندعو الحكومات والشركات الغربية والمؤسسات المالية إلى سحب الاستثمارات وإنهاء كل التجارة وحظر جميع أنواع الوقود الأحفوري من روسيا.

واكدت على ضرورة وقف التوسع فى الوقد الاحفورى الذى اصبح العالم مدمنا له مما تسبب فى صراعات كثيرة حول العالم داعين الى للتغلب على المزيد من الحروب.

ومن ناحيته قال بيتر بوشارد ، منسق حملة تأمين مستقبلنا ، إن صناعة الوقود الأحفوري في روسيا ، التي تمول حرب بوتين على أوكرانيا ، لا يمكن أن تعمل بدون تأمين.

في الوقت الذي قامت فيه حتى شركات النفط الكبرى بشطب مليارات الدولارات من الأصول الروسية بين عشية وضحاها ، فإن قطاع التأمين مفقود في العمل.

“تمامًا مثل المستثمرين والممولين ، تحتاج شركات التأمين إلى التوقف الفوري لجميع الخدمات المالية لصناعة الفحم والنفط والغاز الروسية والوقوف مع أوكرانيا.”

مؤسسات تحاول تجاوز الحرب لصالح نموها المالى

وأضافت لوسي بينسون ، المديرة التنفيذية لشركة Reclaim Finance: “من المروع معرفة أنه حتى في وقت الحرب ، تحاول العديد من المؤسسات المالية تجاوز السياج وإدانة حرب بوتين مع حماية المصالح الخاصة في صناعة النفط والغاز.

“تتجاوز دعوتنا إخطار جميع صناعة الوقود الأحفوري الروسية ويجب على المؤسسات المالية قطع العلاقات مع TotalEnergies التي ترفض مغادرة روسيا.”