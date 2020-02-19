75 مليون جنيه أرباح رويال للتأمينات العامة بنهاية العام الماضى

البحث عن كوادر اكتتاب البترول خبرة لاتقل عن 15 عام

حققت شركة رويال للتأمينات العامة أرباح قدرها 75 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى معتزمة ضخ 25 مليون جنيه منها فى شهر أكتوبر المقبل بغرض زيادة رأسمالها المدفوع إلى 175 مليون جنيه مقابل 150 مليون جنيه حاليا وذلك تدريجيا بصورة سنوية للوصول إلى 200 مليون جنيه خلال العامين المقبلين؛ لدعم العديد من التوسعات الأفقية والرأسية أبرزها إقتحام نشاط تأمينات البترول والتسويق الإلكترونى

وقال أحمد درويش العضو المنتدب لشركة رويال للتأمينات العامة إن شركته حققت أقساط تأمينية مباشرة بقيمة 545 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى وأرباح قدرها 75 مليون جنيه .

الاستمرار فى زيادة رأس المال حتى 200 مليون جنيه

وأشار إلى أن رويال للتأمين حاليا يتناسب رأسمالها المدفوع مع الحد الأدنى الذى وضعه مشروع قانون التأمين الموحد لشركات الممتلكات والبالغ 150 مليون جنيه .

وأضاف أن الزيادات الجديدة ستكون بغرض تقوية القاعدة الرأسمالية للشركة من ناحية ولاختراق فرع تأمينات البترول

وأوضح أن شركته بالفعل اقتربت من تنفيذ كافة إشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بفرع تأمينات البترول.

البحث عن كوادر اكتتاب تتولى ادارة البترول

وكشف العضو المنتدب لـ”رويال” أن شركته ينقصها فقط ترشيح مسؤول إكتتاب فرع البترول والطيران والتى يشترط الرقيب ألا تقل خبرته عن 15 عام

وأكد أن شركته حاليا تفاضل بين عدد من الكوادر لضمان الكفاءة والخبرة حتى يتسنى له الحصول على الموافقة على مزاولة البترول.

ولفت إلى إنتهاء مفاوضات معيدى التأمين المتخصصين فى إعادة خطر تأمينات البترول

نجاح المفاوضات مع معيدى التامين ووضع شروط محددة

وتابع أنه تم الاتفاق على شروط محددة بغرض إبرام اتفاقات تتناسب مع حجم أخطار البترول والتى وصفها بالكبيرة.

وأكد درويش أن رويال للتأمين تتجه صوب خدمات الإصدار الإلكترونى مستفيدة من قرار الرقابة المالية بالسماح بالإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية، مثل وثيقة التأمين الإجبارى للمسؤولية المدنية عن حوادث المركبات الإجبارى والتى تصدر حاليا عن طريق المجمعة بالإضافة إلى تأمين السفر .

وأضاف أنها تسعى للتوسع فى الخدمات المقدمة للعملاء حيث قامت بتحديث الموقع الإلكترونى الخاص بها ،وحصلت على موافقة به من هيئة الرقابة المالية، علاوة على الاستعداد لإدراج جميع وثائق الشركة عليه.