75 ساحة لصلاة العيد فى مطروح

معتز محمود استعدت مديرية الأوقاف بمطروح لعيد الفطر من خلال تجهيز عدد من ساحات الصلاة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية . وتضمنت الاستعدادات تجهيز 75 ساحة للصلاة مع التأكيد على أهمية الخطاب الدينى المستنير ،وتوفير خطيب بديل بكل ساحة وبالتزامن مع ذلك، شدد مسؤلى المحافظة لشرطة المرافق بت

معتز محمود

استعدت مديرية الأوقاف بمطروح لعيد الفطر من خلال تجهيز عدد من ساحات الصلاة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية .

وتضمنت الاستعدادات تجهيز 75 ساحة للصلاة مع التأكيد على أهمية الخطاب الدينى المستنير ،وتوفير خطيب بديل بكل ساحة

وبالتزامن مع ذلك، شدد مسؤلى المحافظة لشرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع، وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين.

من ناحية أخرى شدد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح على التنسيق بين كافة المديريات المعنية بالالتزام بالمظهر الحضاري و الأداء الراقي مع تقديم خدمات متميزة لأهالي المحافظة وزائريها، وتفادى كافة السلبيات، وحسن التعامل مع المواطنين