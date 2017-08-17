اقتصاد وأسواق

75 جنيه سعر كيلو الضأن المبرد في المجمعات

محمد مجديأكد اللواء، علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر جميع أصناف اللحوم في المنافذ التابعة للمجمعات الإستهلاكية، لجذب جميع شرائح المستهلكين.وقال فهمي، في بيان صحفي، أن اللحوم الضأن المبردة تباع بسعر 75 جنيه للكيلو بأقل 40%عن الاس
17 أغسطس، 2017 17 أغسطس، 2017

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محمد مجدي

أكد اللواء، علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر جميع أصناف اللحوم في المنافذ التابعة للمجمعات الإستهلاكية، لجذب جميع شرائح المستهلكين.

وقال فهمي، في بيان صحفي، أن اللحوم الضأن المبردة تباع بسعر 75 جنيه للكيلو بأقل 40%عن الاسواق الحرة، مضيفاً إتاحة السلع في فروع شركات المجمعات بالاسعار والكميات المناسبة وتوافر اللحوم بكافة أنواعها بالإضافة لإنتظام صرف المقرارات التموينية عن شهر أغسطس الجاري.
يشار إلي أن اللحوم الضأن المبردة في الأسواق تتراوح من 110 إلي 130 جنيهاً.

جاء ذلك خلال قيام  فهمي، اليوم بجولة مفاجئة للمرور على بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية، بمناطق متفرقة فى القاهرة شملت أحياء ( المطرية والكابلات وحدائق وحمامات القبة، وميدان روكسى ومنطقة الحلمية)، واستمع  رئيس القابضة لأراء ومقترحات وملاحظات المواطنين المترددين على المجمعات الاستهلاكية.

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