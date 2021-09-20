744 مليون جنيه زيادة فى إيرادات «بوتاجسكو» خلال عام

ارتفع إجمالى إيرادات الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجسكو» بنحو 744 مليون جنيه، لتسجل فى ختام العام المنتهى 7.075 مليار جنيه، مقابل نحو 6.331 مليار للعام السابق عليه.

وعلمت «المال» من مسئول وثيق الصلة بالشركة أنه من المخطط زيادة حجم الإيرادات الإجمالية خلال العام الجارى، عبر التوسع فى مد وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى، والذى أضافته الشركة لأعمالها مؤخرا.

وكشف المسئول بداية تنفيذ مشروع جديد فى هذا النشاط يتضمن مد وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى لقطاع كفر الجبل بالجيزة «شبكات – تركيبات».

وتابع: «تم تنفيذ أعمال المسح الميدانى للمنطقة، وتنفيذ الشبكات «ضغط عال ومنخفض» ويتم حاليا عمل التركيبات الداخلية والخارجية والتعاقد مع العملاء».

و«بوتاجسكو» هى شركة وطنية متخصصة فى نقل وتوصيل أسطوانات البوتاجاز على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت المسئول إلى أن الشركة تسعى إلى التوسع فى نظام «الدليفرى» لتوصيل الأسطوانات إلى العملاء، وبالفعل تم من خلال هذا النظام توصيل نحو 14.5 مليون أسطوانة العام الماضى.

ورجح ارتفاع ذلك العدد خلال العام الجارى مع التوسع فى تطبيق تلك الخدمة فى مناطق جديدة.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الشركة، شهد العام الماضى بيع نحو 86 مليون أسطوانة منزلية وتجارية لعملائها على مستوى الجمهورية.

وتملك «بوتاجسكو» مصنعا لتعبئة أسطوانات البوتاجاز فى سوهاج بنظام المشاركة مع شركة بتروجاس، بطاقة يومية 74 ألف أسطوانة مقسمة إلى 2000 أسطوانة تجارية و72 ألف منزلية.

وتملك الشركة مصنعا آخر لإنتاج إحدى مكونات الأسطوانة «طبة الحابس البلاستيكية» فى أسيوط.

ولفت المسئول إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى إنتاجية ذلك المصنع عبر ضم معدات وآلات جديدة لزيادة حجم التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الشركة ملتزمة بتطبيق برنامج وقائى احترازى صارم لمواجهة كورونا، واستطاعت تلبية جميع احتياجات السوق المحلية رغم التحديات والصعوبات التى واجهتها البلاد.

وتمتلك «بوتاجسكو» قرابة 176 مركزا لتوزيع الأسطوانات وتلقى طلبات العملاء موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، كما أنشأت إدارة خاصة لتلقى طلبات العملاء تليفونيا.