74.5 مليار جنيه المدفوع فى رؤوس أموال الشركات خلال 10 شهور

274 مليار جنيه إجمالي التداولات.. و16% صعوداً بالمؤشر الرئيسى 465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام المال - خاص أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس…

274 مليار جنيه إجمالي التداولات.. و16% صعوداً بالمؤشر الرئيسى

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

المال – خاص

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عشرة شهور من العام الحالى 2017 بلغت 4044 موافقة بنحو 111.7 مليار جنيه، مدفوع منها 74.5 مليار مقارنة بـ3363 موافقة خلال نفس الفترة من 2016 بقيمة مصـدرة قدرها 71.1 مليار جنيه، مدفوع منها 28.6 مليار جنيه.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بلغ نحو 785 مليار جنيه في نهاية شهر اكتوبر 2017، وذلك بارتفاع عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة 90%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 16% منذ بداية العام، وصعودا بنسبة 71% عند مقارنة إغلاق نهاية اكتوبر 2017 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه.

ونوه عمران بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة من بداية العام لنهاية اكتوبر 2017 بلغ نحو 274 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 197 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، بمعدل زيادة قدرة 39%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 465.93 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر 2017، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات الحكومية نحو 14.8مليار جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017.

وسجلت عدد تراخيص الأنشطة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 14 ترخيص جديدا” فى عشرة شهور من عام 2017 ، منها (5) تراخيص لنشاط إدارة صناديق الأستثمار، وثلاث تراخيص فى نشاط الاشتراك فى تأسيس شركات تصدر اوراقا مالية ، وثلاث تراخيص فى نشاط تكوين وادارة محافظ اوراق مالية وثلاث تراخيص فى نشاط الاستشارات المالية عن الاوراق المالية. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الأنشطة المرخصة منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر 2017 عدد 836 ترخيص نشاط فى مجال سوق المال لعدد 748 شركة.