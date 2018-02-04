74 ألف جنيه سعر لمخبز بنظام حق الانتفاع بقنا الجديدة

محمود زكي قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم عمل مزاد لخبز إلى بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، حيث سجل أعلى سعر في العام ٧٤ ألف جنيه. وأضاف في تصريحاته أن مساحة المخبز…

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم عمل مزاد لخبز إلى بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، حيث سجل أعلى سعر في العام ٧٤ ألف جنيه.

وأضاف في تصريحاته أن مساحة المخبز تبلغ حوالي ٤٧٥ مترا مربعا، مشيرا إلى أن العقد ينص على زيادة سنوية بنسبة ١٠٪.

وأوضح أن جهاز المدينة يقوم حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018، حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين، وذلك في محاولة من جانب الجهاز زيادة أعداد السكان داخل المدينة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن من أهم العوامل التي تساعد الفرد على ترك المدن القديمة والانتقال للمدن الجديدة وجود خدمات بالقرب من السكن وهو ما تراعيه هيئة المجتمعات العمرانية في طرحها للمشروعات السكنية، فنجد أن مع كل تجمع سكني هناك العديد من المشروعات الخدمية المجاورة منه مثل وحدات تجارية مسجد وصيدلية وكذلك حضانات.

وأشار إلى أن الجهاز قام بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خلال الفترة الحالية ومن ضمنها مدارس وملاعب خماسية و ثلاثية بالمدينة وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأوضح أن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح مناقصة لتنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ 565 فدان، مؤكدًا أنه من المتوقع البدء في طرح التنفيذ على الشركات المقيدة في إتحاد مقاولي التشييد والبناء مطلع الشهر المقبل.

ولفت إلى أنه جار مراجعة الرسومات الخاصة للمنطقة الصناعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم أعمال الترفيق لتلك المنطقة بداية من العام القادم 2018.

وأكد أن إجمالي استثمارات المدينة حتى الآن بلغت حوالي 2.4 مليار جنيه تم تنفيذها في عدة قطاعات وهي الإسكان والمرافق والزراعة وكذلك قطاع الخدمات.