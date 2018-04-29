733 مليون جنيه إيرادات الشحن الجوى خلال النصف الأول

■ جوهر: نقل 70 ألف طن.. ونستحوذ على %65 من حركة البضائع فى مطار القاهرة دعاء محمود قال باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن الشركة حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018، بلغت نحو 733 مليون جنيه، بارتفاع قدره %31 مقارنة بـ561 مليوناً خلال الفترة نفسها من ا

■ جوهر: نقل 70 ألف طن.. ونستحوذ على %65 من حركة البضائع فى مطار القاهرة



دعاء محمود



قال باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن الشركة حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018، بلغت نحو 733 مليون جنيه، بارتفاع قدره %31 مقارنة بـ561 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وأضاف جوهر لـ»المال»، أن الشركة تستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أرباحاً مع نهاية العام المالى الحالى، مضيفا أن إجمالى الحمولات المنقولة على طائرات الشركة وفراغات طائرات الركاب التابعة للخطوط الجوية ككل بلغ 70 ألف طن خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 بزيادة %6، مقابل 66 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.

ولفت إلى أن إجمالى حجم الصادرات المنقولة عبر الشركة بلغت نحو 34 ألف طن خلال النصف الأول من عامى 2017/2018 مقابل 42 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، مرجعاً هذا الانخفاض لحظر بعض الدول العربية لاستيراد بعض المحاصيل المصرية.

وأوضح أن إجمالى حجم الواردات بلغ نحو 19 ألف طن خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 16 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.

وأشار جوهر إلى أن الشركة استحوذت على %61 من إجمالى حجم الصادرات، و%68 من إجمالى حجم الواردات فى مطار القاهرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وأوضح أن هذا الاستحواذ يدل على حسن استغلال حمولات البضائع والزيادة فى حجم الطلب، مؤكداً أن الشركة تستحوذ على %65 من حجم حركة البضائع من وإلى مطار القاهرة.

وفى سياق متصل، قال جوهر إن جميع شركات الطيران العاملة فى نشاط الشحن الجوى بمطار القاهرة، شهدت انخفاضاً بنسبة %11 فى الحمولات المنقولة، والبالغة نحو 145 ألف طن خلال النصف الأول من 2017/2018، مقارنة بـ164 ألفا خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة %25 والتى وصلت إلى 81 ألف طن خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، مقابل 108 آلاف طن خلال فترة المقارنة من العام السابق له، موضحاً أن قيام بعض الدول العربية مثل السعودية بحظر استيراد بعض المحاصيل المصرية كان سبباً للتراجع.

وأكد أن حجم الواردات شاملة رحلات الترانزيت شهد زيادة بنسبة %14 خلال النصف الأول من 2017/2018 والتى وصلت إلى 63 ألف طن مقابل 55 ألفا خلال الفترة نفسها العام الماضى.