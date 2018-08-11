73.6% نموًا في واردات السيارات خلال 7 شهور

أحمد عوضكشفت التقارير الصادرة عن منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، عن نمو واردات سيارات الركوب المفرج عنها، بنسبة 73.6% لتسجل 54 ألفًا و502 وحدة، خلال 7 شهور الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 31 ألفاً و380 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وسجلت قيمة واردات السيارات ارتفاعًا بنسبة 59% لتصل إ

أحمد عوض

كشفت التقارير الصادرة عن منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، عن نمو واردات سيارات الركوب المفرج عنها، بنسبة 73.6% لتسجل 54 ألفًا و502 وحدة، خلال 7 شهور الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 31 ألفاً و380 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت قيمة واردات السيارات ارتفاعًا بنسبة 59% لتصل إلى 12 مليارًا و164 مليونًا و530 ألفاً و527 جنيهًا، مقارنة بـ 7 مليارات و643 مليونًا و748 ألفًا و406 جنيهات.

وارتفعت حجم الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب طبقاً للاتفاقيات “أغادير والشراكة اﻷوروبية وتركيا” بنسبة 57.4% لتسجل 3.4 مليار، مقابل 2.1 مليار جنيه، وسجلت الحصيلة الجمركية ارتفاعًا 21% لتصل إلى 4.5 مليار مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية خلال تلك الفترة، عن 4 آلاف و460 سيارة نقل وميكروباص ودرجات نارية، بقيمة 3 مليارات و198 مليونًا و22 ألفًا و990 جنيهاً، محصلًا عنها 633 مليوناً و123 ألفاً و597 جنيهاً رسومًا جمركية.

وأفرجت جمارك الإسكندرية عن 4 آلاف و938 رسالة قطع غيار، بقيمة 4 مليارات و378 مليوناً و453 ألفاً و15 جنيهًا، محصلًا عنها 423 مليونًا و827 ألفًا و818 جنيهاً رسومًا جمركية، وقدرت الإعفاءات الجمركية عن تلك الرسائل بقيمة 129 مليونًا و430 ألفًا و767 جنيهًا.

وكشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، عن قيمة واردات السيارات وقطع الغيار بمختلف أنواعها، المفرج عنها عبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية لتبلغ 20 مليارًا و53 مليونًا و654 ألفًا و207 جنيهات، موضحًا أن معدلات واردات السيارات تشهد ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 60 و70% – بمقدار 7و8 آلاف مركبة شهريًا مقابل 4 آلاف وحدة سابقًا.

ويوضح الجدول التالي، تطور واردات سيارات الركوب خلال الـ 7 أشهر اﻷولي من عامي 2017 و2018:

المسلسل 2017 2018 معدل التغيير% عدد السيارات 31380 54502 73.6 القيمة اﻷستيرادية 7.643.748.406 12.164.530.527 59 الإعفاءات الجمركية 2.175.567.151 3.425.316.266 57.4 الحصيلة الجمركية 3.796.619.631 4.596.367.032 21

إعداد – المال المصدر: مصلحة الجمارك

