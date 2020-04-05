73 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت تركيا، مساء الجمعة الماضي في 3 أبريل، حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 73 وفاة جديدة و3135 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب سبوتنيك الروسية.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أعلن فيه ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بتركيا إلى 27069 والوفيات إلى 574 بعد تسجيل 3.135 إصابة و73 وفاة”.

وسجلت تركيا 1042 حالة شفاء من فيورس كورونا، بينما يوجد 1381 شخصا في وحدات عناية المركزة.

ونوه قوجا إلى أن الفحوصات اليومية في تركيا تجاوزت الـ 20 ألف فحص لكشف فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تركيا، مساء الجمعة الماضي في 3 أبريل، حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.