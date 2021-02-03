استثمار

727 ألف سائح أوكرانى زاروا الغردقة وشرم الشيخ خلال 2020

«كييف» احتلت المركز الأول فى السياحة الوافدة
سمر السيد 10:39 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21 10:39 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

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قال بوهدان هورفات، سكرتير ثان لدى السفارة الأوكرانية فى القاهرة، إن إجمالى السياح الأوكرانيين الذين زاروا مدينتى الغردقة وشرم الشيخ فى عام 2020 بلغ نحو 727.100 ألف.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن السياحة الأوكرانية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية جاءت فى المرتبة الثانية من حيث التدفقات فى عام 2019 وقفزت للمرتبة الأولى فى 2020.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قال فى تصريحات سابقة إن عدد الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ نحو 3.5 مليون سائح ، فى حين بلغت الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، وتابع أن  نسب إشغال السياحة الخارجية فى الفنادق المصرية بلغت نحو %15-10 من مستوى 2019 ، وفقا لـ« CNBCArabia». 

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كانت مصر علقت فى شهر مارس الماضى حركة الطيران الدولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف قرابة 4 أشهر استأنفت الحركة فى يوليو الماضى.

يذكر أن مصر استقبلت خلال عام 2019 نحو 13 مليون سائح مقابل 11.3 مليون سائح فى عام 2018 بارتفاع %15.

وكانت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، قالت فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنه فى 28 يناير الماضي، شارك سفير أوكرانيا فى مصر يفين ميكيتنكو ومستشار السفارة لشئون التجارة والاقتصاد روسلان نيشاى فى ندوة  عبر الإنترنت للمصدرين الأوكرانيين والتي  نظمها مجلس المصدرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية برئاسة نائب وزير الخارجية دميترو سينيك.

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حجم التبادل التجارى بين البلدين يسجل 1.7 مليار دولار

ولفتت السفارة الأوكرانية إلى أن الندوة شهدت بحث آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى الأوكرانى المصرى، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل فى العام الماضى 2020 نحو 1.7 مليار دولار، وأضافت أن القاهرة لاتزال  الشريك التجارى الأكبر لأوكرانيا فى أفريقيا والعالم العربى.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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