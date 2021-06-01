اقتصاد وأسواق

تطعيم 7200 مواطن في مطروح بلقاح كورونا

منهم تلقى 1200 جرعة ثانية
معتز محمود 1:26 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21 1:26 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مديرية الصحة بالمحافظة فى حملة تطعيم لقاح كورونا للمواطنين بالمحافظة، والتي وصلت حتى الآن إلى 7200 حالة

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من فيروس كورونا مع توافر التطعيمات وتخزينها بالطرق السليمة والأمنة

وأوضح الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن حملة تطعيم لقاح كورونا للمواطنين مستمرة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة لإدارة الطب الوقائي برئاسة د.شريف الشناوى لتوفير لقاح كورونا.

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وتم تطعيم 7200 مواطن منهم تلقى 1200 جرعة ثانية ، مع المرور على الجهات الحكومية ، والتى بدأت بتطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة مطروح و العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية.

وأوضح أنه جارٍ استكمال خطة التطعيمات للعاملين بباقى الجهات مع استقبال تسجيلات المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح على الرابط الخاصة بالتسجيل

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بقلم معتز محمود

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