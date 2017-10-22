72.5 مليون جنيه مخصصات دار الإفتاء بموازنة العام الجارى

مها أبوودن: بلغت مخصصات دار الافتاء المصرية، فى موازنة العام المالى الجارى، نحو 72.5 مليون جنيه، مقابل 74.5 مليون جنيه، بموازنة العام المالى الماضى 2016/2017.وتعتبر مخصصات دار الافتاء المصرية، أحد بنود مصروفات قطاع الأمن العام وشئون السلامة العامة، الذى يضم القطاع الشرطى، والمحاكم،



مها أبوودن:



بلغت مخصصات دار الافتاء المصرية، فى موازنة العام المالى الجارى، نحو 72.5 مليون جنيه، مقابل 74.5 مليون جنيه، بموازنة العام المالى الماضى 2016/2017.



وتعتبر مخصصات دار الافتاء المصرية، أحد بنود مصروفات قطاع الأمن العام وشئون السلامة العامة، الذى يضم القطاع الشرطى، والمحاكم، ومصلحة السجون.



وبلغت مخصصات قطاع الأمن العام خلال العام المالى الجارى نحو 55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 50.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى.



يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت أمس، التقسيم الوظيفى لموازنة العام المالى الجارى 2017/2018 ، على موقعها الالكترونى، بعد تأخر استمر نحو 3 أشهر على بدء العمل فعليا بالموازنة.