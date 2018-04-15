72 مليار جنيه فوائض وضرائب قناة السويس بالموازنة الجديدة

الحكومة تثبت بند الدعم عند 332.9 مليار جنيه.. وتتوقع تراجع المنح إلى 1.41 مليارمصدر بـالتضامن عن مخصص كرامة وتكافل: قد يرتفع بواقع 2 مليار جنيه مها أبوودن ومدحت إسماعيل: كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن إجمالى الفوائض والضرائب المتوقعة من قناة السويس، لصالح الخزانة العامة، فى

الحكومة تثبت بند الدعم عند 332.9 مليار جنيه.. وتتوقع تراجع المنح إلى 1.41 مليار

مصدر بـالتضامن عن مخصص كرامة وتكافل: قد يرتفع بواقع 2 مليار جنيه



مها أبوودن ومدحت إسماعيل:



كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن إجمالى الفوائض والضرائب المتوقعة من قناة السويس، لصالح الخزانة العامة، فى العام المالى المقبل 2018/ 2019، تبلغ 72 مليار جنيه، وقال الوزير لـ«المال»: الرقم يعكس زيادة فى إيرادات القناة.

ويزيد الرقم عن المقدر بمشروع موازنة العام المالى الجارى 2017/ 2018، بنحو 11.5 مليار جنيه، بواقع 30.1 مليار جنيه ضرائب ، وحوالى 31.4 مليار جنيه فوائض، خلال العام المالى الجارى.

وأصدرت وزارة المالية أول أمس، البيان التمهيدى لموازنة العام المالى المقبل 2018 /2019، فى إجراء تتبعه منذ 3 أعوام.

وذكرت الوزارة فى البيان إنها تستهدف تحصيل فوائض بنحو 7.2 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، عدا قناة السويس.

وقال الجارحى، فى هذا الصدد، إن الوزارة لا تضيف الفوائض المحولة من قناة السويس إلى الفوائض الأخرى، بسبب ارتفاعها.

وعن ثبات مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تقريباً، لتبلغ نحو 332.9 مليار جنيه، فى الموازنة الجديدة مقابل 331.3 مليار جنيه خلال العام الجارى، أكد الجارحى أن الحكومة ستضخ حزمة اجتماعية فى حال ارتفاع معدلات التضخم نتيجة أى إجراءات اقتصادية سيتم تطبيقها خلال العام المالى الجديد.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن الحزمة بالتفصيل بعد مناقشة مجلس النواب، فى حال تم إقرارها، وكان البيان التمهيدى للموازنة ذكر أن الحكومة تستهدف معدل تضخم فى حدود %10 بنهاية السنة المالية الجديدة.

فى نفس السياق قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن فوائض قناة السويس لها حسابات خاصة، ولذلك لا تتم إضافتها إلى فوائض الهيئات الاقتصادية الأخرى.

وحسب البيان التمهيدى للموازنة، تستهدف الحكومة 10 مليارات جنيه من طروحات الشركات بالبورصة خلال العام المالى الجديد، كما تتوقع تراجع بند المنح فى الإيرادات بشكل طفيف ليسجل 1.141 مليار جنيه مقابل 1.143 مليارا العام المالى الجارى.

ويشير البيان أيضا إلى ثبات مخصص برنامجى معاشات الضمان الاجتماعى، و”تكافل وكرامة” عند 17.5 مليار جنيه، رغم استهداف زيادة عدد المستفيدين إلى 3.2 مليون ارتفاعا من 2.85 مليون.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أن الأخيرة طلبت دعما فى حدود 19.5 مليارا ، غير أن “المالية” اكتفت بما تم الإعلان عنه، مع إمكانية فتح اعتماد إضافى بواقع 2 مليار جنيه، فى حال تطلب الأمر.

أشار المصدر إلى ان «التضامن» تجرى مراجعة كل 3 أشهر للمستفيدين من برامجها، ينتج عنها خروج البعض ودخول الاخر، ما يجعل من تحديد الاحتياجات المالية على وجه الدقة، أمر صعب، مشيرا إلى ان عدد المستفيدين المتوقع بنهاية العام المالى الجديد يصل إلى 3.7 مليون.