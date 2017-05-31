72 فحصا مكتبيا وميدانيا لشركات التأمين من يناير حتى أبريل

مروة عبد النبي: قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد وثائق التأمين الملغاة ارتفاع إلى 12 ألف وثيقة حيث بلغت 94 ألف وثيقة تأمين خلال الـ3 شهور الأولى من العام الجارى مقابل 82 ألف وثيقة فى أول ثلاثة…

مروة عبد النبي:

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد وثائق التأمين الملغاة ارتفاع إلى 12 ألف وثيقة حيث بلغت 94 ألف وثيقة تأمين خلال الـ3 شهور الأولى من العام الجارى مقابل 82 ألف وثيقة فى أول ثلاثة أشهر من عام 2016 بنشاطى الممتلكات والأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.5% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وذكر بيان هيئة الرقابة المالية الصادر اليوم، أن إدارات فحص شركات التأمين بالهيئة قامت بعدد 72 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال أول أربعة أشهر من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 37 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 8 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.