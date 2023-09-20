715 مليون جنيه إجمالي القيمة المتبقية لقروض «مصر للفنادق» طويلة الأجل

قال مصدر مسؤول فى مصر للفنادق إن القيمة المتبقية من القروض طويلة الأجل التى حصلت عليها من البنك الأهلى المصرى وصلت إلى 715 مليون جنيه، من إجمالى 821 مليون.

وأضاف أن الشركة لديها خطة لسداد القيمة المتبقية من القرض خلال 3 سنوات من الآن، مشيرًا إلى أنه يمكن الانتهاء منه قبل تلك المدة أيضًا، نظرًا لأن مصر للفنادق لديها رصيد نقدى يتخطى المليار جنيه.

جدير بالذكر أن مصر الفنادق سبق وأعلنت فى إفصاحها للبورصة المصرية أواخر شهر يونيو الماضى عن أنها قامت مؤخرًا بالسداد العكسى المعجل رقم 28 من الرصيد المتبقى من الشريحة الثانية البالغة نحو 188 مليون جنيه، وذلك بمبلغ قدره 10 ملايين جنيه.

وقالت فى الإعلان ذاته إن إجمالى قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلى المصرى – منذ قرار مجلس الإدارة فى يناير 2017 – وصل إلى حوالى 403.18 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تقوم فى الوقت الحالى بدراسة عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة، موضحًا إنها لم تتخذ أية قرارات أو خطوات فعلية فى أى منها بعد.

ولفت إلى أنه فيما يخص فندق سفير دهب الذى تم افتتاحه فى نوفمبر الماضى، فقد نجح فى تحقيق أرباح تصل إلى 17.7 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من العام المالى المنتهى يونيو المنصرم.

يُذكر أن مصر للفنادق قد أعلنت للبورصة المصرية فى أغسطس الماضى مؤشراتها عن العام المالى المنصرم 2022 – 2023، والتى أوضحت نمو أرباح الشركة بنسبة 134% على أساس سنوى.

ونجحت فى تحقيق أرباح تصل إلى 819.76 مليون جنيه فى الفترة من يوليو 2022 وحتى نهاية يونيو 2023، بالمقارنة بـ 350.6 مليون خلال العام المالى السابق له.

كما سجلت مبيعات تبلغ حوالى 975.98 مليون جنيه فى مقابل 525.84 مليون فى فترة المقارنة.