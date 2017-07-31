71.6 مليار جنيه انخفاضًا في القروض بالعملة الأجنبية خلال أبريل

هبة محمدأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم، أن القروض بالعملة الأجنبية انخفضت 71.6 مليار جنيه خلال شهر لتسجل 532.9 مليار جنيه نهاية أبريل، مقابل 540.1 مليار جنيه نهاية مارس الماضي.وأشار التقرير إلى أن التراجع توزع على عدد من القطاعات أهمها الصناعة التي سجلت 155.5 مليار جنيه، مقابل

هبة محمد

أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم، أن القروض بالعملة الأجنبية انخفضت 71.6 مليار جنيه خلال شهر لتسجل 532.9 مليار جنيه نهاية أبريل، مقابل 540.1 مليار جنيه نهاية مارس الماضي.





وأشار التقرير إلى أن التراجع توزع على عدد من القطاعات أهمها الصناعة التي سجلت 155.5 مليار جنيه، مقابل 158.8 مليار جنيه في مارس، إضافة إلى قطاع التجارة الذي انخفضت قروضه بالعملة الأجنبية إلى 24.1 مليار جنيه بدلًا من 25.7 مليار جنيه في مارس.

فيما ارتفعت القروض بالعملة المحلية بواقع 28.9 مليار جنيه لتسجل أكثر من 825 مليارًا نهاية أبريل.

وأشار التقرير إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومي زادت أيضًا بقيمة 10.6 مليار جنيه بنسبة 3.6% إلى 305.3 مليار جنيه نهاية أبريل، كما ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي بنحو 11.1 مليار جنيه إلى 1.052 تريليون جنيه نهاية أبريل.

وأوضح “المركزي” أن إجمالي القروض حققت زيادة بقيمة 21.7 مليار جنيه لتسجل 1.358 تريليون جنيه في أبريل، مقابل 1.336 تريليون جنيه في مارس.