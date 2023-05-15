71.1 مليون دولار أرباح القابضة المصرية الكويتية خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة تراجع صافي الأرباح بنسبة 37.6%، لتسجل 71.12 مليون دولار، مقابل 114.01 مليون دولار.

وتراجعت إيرادات القابضة المصرية الكويتية بنحو 21.6% إلى 215.01 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023، مقابل 274.49 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للقابضة المصرية الكويتية تحقيق 17.64 مليون دولار صافي أرباح خلال الثلاث أشهر الأولى من 2023، مقابل 12.42 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2022.