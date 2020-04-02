«71 إصابة جديدة».. رئيس الحكومة : إجمالي حالات كورونا في مصر وصل إلى 850

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الإصابات بفيروس كورونا يقترب من المليون على مستوى العالم، واليوم وصل إلى 850 في مصر. وأكد مدبولي أن مصر بذلك مازالت في المرحلة المتوسطة ومازالنا بعيدا عن المرحلة الخطرة . وتوجه…

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الإصابات بفيروس كورونا يقترب من المليون على مستوى العالم، واليوم وصل إلى 850 في مصر.

وأكد مدبولي أن مصر بذلك مازالت في المرحلة المتوسطة ومازالنا بعيدا عن المرحلة الخطرة .

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمواطنين للالتزام الذي تم في تطبيق قرارات حظر وتقييد الحركة التي ساعدت الدولة على تحقيق الانضباط.

ووجه الشكر أيضا لكل أجهزة الدولة التي تعمل على قدم وساق، من رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن جميعها تهدف لحماية المواطنين.

كما توجه بالشكر لوسائل الإعلام لما قامت به من زيادة في حملات التوعية للمواطنين وأهمية الالتزام بالقرارات .

وقال مدبولي إن الأسبوع القادم هام جدا للاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأهاب بالمواطنين الاستمرار في الالتزام بتنفيذ الإجراءات للسيطرة على الأرقام الخاصة بانتشار فيروس كورونا وحتى لا ياخذنا لما يحدث في دول أخرى .

وقال رئيس الوزراء أن هناك اجتماعات مستمرة وعقد مجلس المحافظين مرتين للمتابعة والاطمئنان على الاوضاع و توافر المستلزمات الطبية والسلع الغذائية.

وخاطب رئيس الوزراء محافظات ذات الكثافات السكنية الكبيرة اكثر من المحافظات الكبرى بسبب التخوف الذي قد تسببه بشأن انتشار الإصابة بسبب وجود كثافات سكنية ببعض المناطق.

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات ببعض القرى وحققت نتائج إيجابية على الأرض، لكن هذا يصعب تطبيقه في الحضر لأنه يصعب غلق حي من الأحياء مثلا، والحل هو الالتزام بالبقاء بالمنزل .

ولفت إلى أن مخزون السلع يصل إلى 5 و6 أشهر وهناك توجيهات من الرئيس بتوافر احتياطات لكافة السلع لعدة شهور تصل لأكثر من 6 شهور .