707 ملايين جنيه قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية فى 5 محافظات خلال أغسطس

ارتفعت قيمة إصدار فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بـ 5 محافظات فى صعيد مصر تابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إلى 707 ملايين جنيه عن شهر أغسطس الماضى للقطاعين التجارى والمنزلي.

وقال المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب لـ «مصر الوسطى» – فى تصريحات لـ«المال» – إن إصدار الفواتير خلال شهر أغسطس شهد ارتفاعا قدره 7 ملايين جنيه، لاسيما وأن شهر أغسطس يعد الأعلى استهلاكاً بين أشهر السنة، موضحاً أن المحافظات الخمس هى بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد والفيوم.

وأضاف أن الإصدار الخاص بفواتير شهر يوليو الماضى سجل نحو 700 مليون جنيه، لافتا إلى أن قيمة تلك الفواتير تتضمن القطاعين المنزلى والتجارى فقط ، ولا تشمل القطاع الصناعى والحكومي.

ولفت «شمعة» إلى أن الفواتيريأتى الجزء الأكبر منها للقطاع المنزلى بأكثر من %55 وتنقسم إلى 455 مليون جنيه فواتير تم إصدارها ونحو 252 مليونا استهلاك مسبق الدفع عن طريق العدادات مسبقة الدفع التى تعمل بنظام كارت الشحن، رافضا الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاع الحكومي.

وأرجع عدم الإفصاح عن الاستهلاك الحكومى إلى أن بعضها يقوم بالسداد بشكل آجل والبعض يسدد بشكل مسبق الدفع ، والجزء الأكبر يتم عبر مقاصات بين الوزارات بعد موافقة الحكومة على تشكيل لجنة لإنهاء التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات وبعضها يعمل بنظام الكارت مسبق الدفع.

وقال إن مصر الوسطى للكهرباء نجحت حتى الآن فى تحصيل نحو %70 من قيمة تلك الفواتير حتى الآن وتستهدف تحصيل %100 من إجمالى تلك الإصدارات حتى لا يرتفع نسبة الأعباء على الشركة.

ويقوم د. محمد شاكر وزير الكهرباء بعقد اجتماعات شهرية مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمراجعة نسب التحصيل بشركات التوزيع بشكل ، مؤكدا عدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.

وأكد أن هناك استقرارًا نسبيًا فى استهلاك كبار العملاء، لاسيما وأن الطقس والاستهلاك خلال شهرى يوليو وأغسطس متقارب بشكل بسيط ، كما أن أغلب القطاعات الأخرى التى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لطبيعة الاقتصاد وظروف جائحة كورونا.

وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى خمس محافظات هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون بنهاية العام المالى 2020-2021 ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.