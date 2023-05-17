«700 - 1700» جنيه تراجعاً فى أسعار خامات الأعلاف

كشفت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن انخفاض ملحوظ فى أسعار خامات الأعلاف بالسوق المحلية على خلفية زيادة معدلات الإفراجات الجمركية الأخيرة.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الذرة الأوكرانية تراجعت بقيمة 1700 جنيه، لتسجل 13200 للطن أمس، وانخفضت النخالة «الردة» بقيمة 700 لتسجل 11500 للطن.

وتوقع «السيد» أن ينعكس ذلك على سعر العلف النهائى الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الأعلاف شهدت تراجعًا بنحو 1500 جنيه الأسبوع الحالى، مسجلة 27500 للصنف الممتاز.

وأرجع «السيد» انخفاض أسعار الذرة المستوردة إلى بدء طرحها ضمن منظومة البورصة السلعية، بما قلص من دور الوسطاء والمستوردين فى السابق، وقيام عدد كبير من التجار من التخلص من مخزونهم خوفًا من تراجعات جديدة مع تصاعد وتيرة الإفراجات عنها من الموانئ.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن- أمس الأول- الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، بواقع 308 آلاف طن «الذرة والصويا» بحوالى 134 مليون دولار من 5 إلى 11 مايو الحالى.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج. وأضاف الوزير أن الإفراج عن الخامات خلال الأسبوع المذكور شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالى 90 مليون دولار، و57 ألف طن فول صويا بقيمة حوالى 43 مليونًا، وإضافات أعلاف بنحو 1.4 مليون، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو الحالى 4.7 مليون طن بمبلغ 2.3 مليار دولار