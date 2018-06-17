700 ميجاوات ارتفاعا باستهلاك الكهرباء.. الأحد

عمر سالم: كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 9950 آلاف ميجاوات مقارنة بنحو 10050 آلاف ميجاوات أمس وأوضح المصدر لـ"المال"، أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 700 ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ

عمر سالم:

كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 9950 آلاف ميجاوات مقارنة بنحو 10050 آلاف ميجاوات أمس

وأوضح المصدر لـ”المال”، أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 700 ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 26500 ألف ميجاوات خلال الساعة ٧ مساءً، مضيفا: “ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 36500 ميجاوات نتيجة ارتفاع الإنتاج”.

ولفت إلى أن الأحمال سجلت أمس أعلى استهلاك 25800 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 35900 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.