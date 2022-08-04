700 مليون دولار مبيعات «سنمار للكيماويات» خلال 2021

قال بى إس جيرمان رئيس مجلس إدارة شركة «تى سى آى سنمار» للكيماويات إنها حققت إجمالى مبيعات بقيمة 700مليون دولار خلال العام الماضى ، ويعمل فى الشركة 1300 بينهم 35 هنديا.

وأشار «جيرمان» إلى أن شركته بدأت فى الشهور الأخيرة من العام السابق زيادة الكمية المطروحة من منتجاتها فى السوق المحلية إلى %50 من حجم الإنتاج الإجمالي، والباقى موجهه للتصدير بعد أن كان يتم طرح %30 فقط فى السوق المحلية فى السابق.

و«سنمار» الهندية هى مجموعة شركات عالمية يقع مقرها الرئيسى فى جنوب الهند، ويبلغ رأسمالها مليار دولار و قيمة أصولها 1.5 مليار من خلال 23 مصنعا بالهند ومنشآت بالولايات المتحدة ومصر، وتم تأسيسها منذ بداية التسعينيات، وهى متخصصة فى قطاع الكيماويات والتكنولوجيا الهندسية والشحن.

وتنتج الشركة من مصنعها فى بورسعيد مادة «pvc» بنحو 400 ألف طن سنويا، والكالسيوم كلورايد بـ257 ألف طن، و«فينيل كلورايد» بحوالى 103 آلاف طن.

وتعتبر «سنمار» الأولى فى إنتاج «فينيل كلورايد» بنحو 103 آلاف طن وهو من أكثر المنتجات المطلوبة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتصنيع منتجات أخرى لخدمة الاحتياجات الإستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلوريت.

وأكد «جيرمان» أن هناك دولا عديدة تستقبل منتجات شركته مثل تركيا وإيطاليا وأمريكا وبعض بلدان أفريقيا، لافتا إلى أنها تكتفى حاليا بتلك الدول ولا نية لفتح أسواق جديدة على المدى القصير.

وأشار إلى أن شركته من أكبرالشركات الرائدة فى الهند فى إنتاج مادة الـ«pvc» بخبرة تتخطى 45 عاما مقابل 16 سنة فى مصر لذلك من المستهدف لها أن تتوسع فى إنتاج هذا المنتج لتراكم خبرتها فيه، موضحا أنها تقوم بتصنيع منتج «green pvc» الذى يعتمد فى إنتاجه على قصب السكر.

كان «جيرمان» صرح سابقا لـ«المال» بأن شركته تطبق معايير الأمان والحفاظ على البيئة إذ يتم تنفيذ عمليات إعادة تدوير المياه عبر وحدات منفذة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، منها شركة «سويس» الأمريكية، ويتم من خلالها تحلية 14 ألف متر مكعب من المياه، فضلا عن إعادة تدوير واستخدام نحو %90 من المخلفات الصناعية.

وأشار حينها إلى أن مداخن المصنع أيضا متصلة بجهاز رصد تابع لجهاز شئون البيئة لمتابعتها لحظيا، موضحا أن الجهاز لم يسجل أى مخالفة عن المعدلات المسموح بها، كما تقوم وزارتا البيئة والصحة بأخذ عينات من المياه بشكل دورى، مما يؤكد مطابقة الشركة لكل قوانين البيئة وفقا للمعدلات والمواصفات القياسية العالمية.

وتعتبر «تى سى آى سنمار» واحدة من شركتين تنتج تلك النوعية صديقة البيئة من «Pvc» على مستوى العالم، و تطبق أعلى المعايير فيما يخص سلامة البيئة والحفاظ عليها.