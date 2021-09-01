700 مليون جنيه قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بمصر الوسطى خلال يوليو

سجل إجمالى إصدار فواتير الكهرباء الخاصة باستهلاك شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 700 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضى.

وكشف المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى للتوزيع، فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك ارتفاعا قدره 50 مليون جنيه عن استهلاك شهر يونيو الماضى والذى سجل فواتير قدرها 650 مليون جنيها، لافتا إلى أن قيمة تلك الفواتير تتضمن القطاعين المنزلى والتجارى فقط.

واشار الى ان تلك القيمة تنقسم الى 450 مليون جنيه فواتير تم اصدارها ونحو 250 مليونا استهلاك مسبق الدفع عن طريق العدادات مسبقة الدفع التى تعمل بنظام كارت الشحن، لافتا إلى أنه لن يتم الافصاح عن قيمة استهلاك القطاع الحكومي.

وارجع شمعة عدم الافصاح عن الاستهلاك الحكومى إلى أن هناك مقاصات بين الوزارات وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإنهاء التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات وبعضها يعمل بنظام الكارت مسبق الدفع.

وقال إن مصر الوسطى للكهرباء نجحت فى تحصيل كامل القيمة تقريبا البالغه 700 مليون جنيه، وستبدأ خلال ايام فى تحصيل فواتير استهلاك شهر اغسطس المنتهي.

ويراجع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء نسب التحصيل بشركات التوزيع بشكل مستمر مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، مؤكدا عدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.

فى ذات السياق قال رئيس مصر الوسطى للكهرباء، فى تصريحات للمال، إن الشركة انتهت من تركيب نحو 7500 عداد مسبق الدفع حتى الآن للمبانى المخالفه والعشوائية منذ يناير وحتى نهاية يوليو.

وأكد أن هناك استقرارًا نسبيًا فى استهلاك كبار العملاء، وأغلب القطاعات الأخرى التى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لطبيعة الاقتصاد وظروف جائحه كورونا.

وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى خمس محافظات هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.