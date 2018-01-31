700 مليون جنيه استثمارات قنا وطيبة فى مشروع نقل مزارع الدواجن

❏ غزالى: %50 تمويلًا ذاتياً.. والمفاضلة بين عروض بنكية للباقىالصاوى أحمدتستعد شركتى «طيبة»، و«قنا» للدواجن، إلى ضخ 700 مليون جنيه، على مدار 3 أعوام ضمن خطة نقل المزارع للظهير الصحراوى.التقت «المال» مع رؤساء الشركتين منذ أيام، على هامش توقيع أول عقود لنقل مزر

❏ غزالى: %50 تمويلًا ذاتياً.. والمفاضلة بين عروض بنكية للباقى

الصاوى أحمد

تستعد شركتى «طيبة»، و«قنا» للدواجن، إلى ضخ 700 مليون جنيه، على مدار 3 أعوام ضمن خطة نقل المزارع للظهير الصحراوى.

التقت «المال» مع رؤساء الشركتين منذ أيام، على هامش توقيع أول عقود لنقل مزراعهم للظهير الصحراوى، والبعد عن الكتلة السكنية، والارتقاء بمعدلات الأمان الحيوى، وحماية القطعان مع الأمراض الداجنية.

أكد ياسرغزالى، رئيس شركة قنا للدواجن، أن حجم استثمارات الشركة ضمن مشروع تربية الدواجن فى قنا يبلغ 403 ملايين جنيه، ضخها على 3 مراحل فى منطقة المراشدة فى شرق مدينة قنا، المرحلة الأولى باستثمارات 263 مليون جنيه، والمرحلتين الثانية والثالثة 140 مليون جنيه، مدة التنفيذ 3 أعوام، والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى.

تستهدف خطة الدولة لنقل مزراع الدواجن للظهيرالصحراوى، توفير مناخ جاذب لشركات الإنتاج الداجنى، وزيادة معدلات الأمان الحيوى، وتطبيق المعايير العالمية فى الأبعاد الوقائية.

اقتنصت شركة “قنا ” عقدًا من أول 4 عقود، توقيعها لنقل مزراع الدواجن الأسبوع الماضى، بحضور وزير الزراعة، ونائبته لشئون قطاع الثروة الداجنة، منى محرز، ومحافظى قنا وسوهاج.

قال غزالى، إن البدء فى تنفيذ المجزر التابع للشركة، ومحطة الأمهات، ومعمل تفريخ الأمهات فى المرحلة الأولى من خطة المشروع، والباقى من تكلفة المرحلة من خلالها تنفيذ محطة التسمين.

أوضح أنه وفقًا لمخطط “قنا”، الاعتماد على الطرق المتجددة فى توليد الطاقات، والتخلص من المخلفات، ومن المتوقع توليد 600 كيلو وات ساعة، من مخلفات الدواجن وتحويلها لطاقة كهربائية، فضلا عن إنتاج 110 طن سماد عضوى يوميًا صالح لتسميد المحاصيل الزراعية وتباع.

أكد بيان من وزارة الزراعة، صادر الأسبوع الماضى خلال مراسم توقيع العقد، أن الموافقة على مشروع، وشركة قنا للدواجن، بمساحة قدرها 2500 فدان، بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، ولاية المحافظة، لإقامة مشروع تربية أمهات التسمين، تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفا و265، بإجمالى 12 مليون دجاجة تسمين، والمشروع عبارة عن 3 محطات أمهات كل منها 5 عنابر، فضلاً عن 16 محطة تسمين تتكون كل منها من 5 عنابر، باستثمارات إجمالية بلغت 263 مليونًا و175 ألف جنيه.

أشار غزالى إلى أن %50 من الاستثمارات فى شركة قنا للدواجن، تمويلا ذاتيا و%50 تمويلا عبر البنوك الأهلية، التى رحبت بتوفير سيولة للمشروع، وجار دراسة عروضها لاختيار أفضلها.

طالب غزالى بتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة، والأمصال بسعر مناسب.

عن العقبات التى واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، قال إن أبرزها يتمثل فى التداخل بين الولايات على الأرض، والإجراءات الروتينية، داعيًا الحكومة لتبسيط الإجراءات فى العقود المقبلة.

لفت إلى أن الفترة المقبلة تشهد انضمام صغار المربين من 80 إلى 86 عضوًا ضمن ملاك شركة قنا للدواجن التى تتألف من صغار المربين، وكان ما يعوق انضمامهم الحصول على قطعة أرض بشكل رسمى من وزارة الزراعة، ما حدث حاليا.

أكد عمرو على، مدير ورئيس شركة طيبة لجدود الدواجن، أن الشركة حصلت على 7000 فدان فى محافظة بنى سويف، على طريق الكريمات بنى سويف، لإقامة 6 مزراع لإنتاج جدود الدواجن، تضيف توسعات بنسبة 100%، من حجم إنتاج الشركة الحالى، وتنفيذ 4 محطات منها فى المرحلة الأولى، والثانية، ومحطتين فى المرحلة الثالثة، بتكلفة 300 مليون جنيه، 3 مراحل.

أوضح أن المشروع يستوعب 700 عامل فى البداية، و1500 فى المرحلة الثانية.

أعلنت وزارة الزراعة أن الشركات تخصصت المساحات لها تضم، شركة طيبة لجدود الدواجن، بمساحة قدرها 7000 فدان، بمحافظة بنى سويف، من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروع بطاقة استيعابية قدرها 145 ألف جدة تسمين، لإنتاج 2 مليون أم تسمين فى العام الواحد، والمشروع عبارة عن 4 مزارع جدود، كل منها 4 عنابر بإجمالى 16 عنبرًا، فضلاً عن إقامة معمل بيطرى، ووحدة لإنتاج الأعلاف، تبلغ إجمالى استثمارات المشروع 230 مليون جنيه. شهد عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعبدالحميد الهجان محافظ قنا، منتصف الأسبوع الماضى، مراسم توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجنى بمحافظات قنا، وسوهاج، وبنى سويف، ومطروح، بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجنى وتشجيع الصناعات القائمة عليها.

قال وزير الزراعة، إنه تخصصت مساحة إجمالية قدرها 12 ألفًا و275 فدانًا بنظام حق الانتفاع، لمدة 30 عامًا، لصالح 4 شركات، وتبلغ إجمالى استثمارات المشروعات مليار و433 مليونًا و600 ألف و400 جنيه.

أشار وزير الزراعة إلى أن المشروعات يبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية 49 مليون دجاجة تسمين فى العام الواحد، و4 ملايين و440 ألفًا و265 أمًا للتسمين فى العام، و155 ألف جدة تسمين فى العام، و2 مليون و250 ألف بيضة فى العام، كما توفر عمالة مباشرة لحوالى 2000 عامل.