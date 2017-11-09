700 طبيب يشاركون فى مؤتمر علاجات السكر

المال ـ خاص استضافت القاهرة مؤخرا، مؤتمرا علميا لتبادل الخبرات عن مرض السكر وأنواع الأنسولين بحضور نخبة من الأساتذة وأكثر من 700 طبيب مصرى، تحت رعاية شركة «سانوفى» و ألقى بروفسور،» «Andrea Giaccarرئيس مركز الغدد الصماء والأمراض الأيضية بجامعة كاتوليكا ساكرى كور إ

المال ـ خاص

استضافت القاهرة مؤخرا، مؤتمرا علميا لتبادل الخبرات عن مرض السكر وأنواع الأنسولين بحضور نخبة من الأساتذة وأكثر من 700 طبيب مصرى، تحت رعاية شركة «سانوفى» و ألقى بروفسور،» «Andrea Giaccarرئيس مركز الغدد الصماء والأمراض الأيضية بجامعة كاتوليكا ساكرى كور إيطاليا محاضرة عن الجديد فى علاج مرضى السكر، وقد ناقش المؤتمر العلاجات المناسبة من الأنسولين، بالإضافة إلى العلاجات الجديدة من الجيل الثانى من الأنسولين القاعدى «جلارجين 300».

جدير بالذكر، أن من المجموعات الدوائية التى تحظى باهتمام كبير هو الأنسولين القاعدى طويل المفعول عالى التركيز، الذى يعطى مرة واحدة فى اليوم، «جلارجين 300» ويسمح بمرونة توقيت إعطاء الدواء على مدى 3 ساعات، قبل أو بعد الموعد المعتاد يوميا لتناول العقار.

كما يسهم «جلارجين 300 « فى ثبات مستوى الأنسولين فى الدم على مدى اليوم، وتجنب ذبذبة مستوى السكر فى الدم، وتقليل احتمالات حدوث نوبات انخفاض السكر.

و قد ظهرت أنواع من الأقراص العلاجية تساعد على تخلص الجسم من السكر الزائد عن طريق الكلى، وأخرى تخلص الجسم من السكر عبر الجهاز الهضمى، وهو ما يمثل أملا جديدا لمرضى النوع الأول من السكر، لتجنب تغير مستوى السكر فى الدم.

«سانوفى» هى شركة عالمية فى مجال الرعاية الصحية المتنوعة، وتقدم حلولاً متطورة لتلبية احتياجات المريض.

تم بناء أول مصنع لها فى مصر عام 1962، واستمرت التوسعات فيه على مدى 55 عاماً، ويعمل فيها 1200 عامل لدعم احتياجات المريض، وحصلت «سانوفى مصر» على الجائزة العالمية « TOP EM-PLOYER «لعام 2017

على الصعيد العالمى، فإن السكر هو مرض مزمن يتميز بارتفاع نسبة السكر فى الدم، بسبب عدم كفاءة أو نقص إفراز مادة الأنسولين. وفى عام 2014، بلغ عدد المصابين به 422 مليون شخص.

ويمكن تصنيف مرض السكر فى مجموعتين رئيسيتين؛ الأولى: هو مرض المناعة الذاتية الذى يحدث عندما يتوقف البنكرياس عن إفراز الأنسولين، وبالتالى يجب أن ينظم عن طريق تناول الأنسولين يومياً، والثانية: داء السكرى وهو اضطراب التمثيل الغذائى الذى ينتج فيه جسم الشخص الأنسولين، ولكنه غير قادر على تنظيمه بكفاءة، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدى المرض إلى مضاعفات خطيرة أو مهددة للحياة، بما فى ذلك الأضرار التى تلحق بالقلب والعينين والكلى والأعصاب.