700 شخص و65 جالية من 50 دولة سجلوا بمؤتمر المصريين بالخارج 2023 (رابط)

قالت وزيرة الهجرة؛ سها جندي، إن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من 20 عامًا، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم.

وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة، جاءت تلك التصريحات استعدادًا لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في الواحد والثلاثين من يوليو القادم، أعلنت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج، لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة، 700 شخص، من بينهم ممثلين عن 65 رابطة وجالية للمصريين بالخارج، من أكثر من 50 دولة، حول العالم، حتى الآن.

وأكدت جندي، تطلعاتها إلى أن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسًا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارًا وطنيًا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن نسخة العام من المؤتمر تهتم بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج، وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.

وبيّنت أن المؤتمر يضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وشددت على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر، لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الجاليات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

وأضافت أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة، حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

وأشارت إلى ضرورة استمرار وزارة الهجرة في تنظيم المؤتمر لأهميته، إذ يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، منوهة أن كل مصري بالخارج لديه الرغبة في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة من هنا.