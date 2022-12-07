700 جنيه ارتفاعا في طن الذرة .. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 7-12-2022

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 7 -12-2022 ، وارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة بقيمة 700 جنيه لتسجل 13500 جنيه للذرة البرازيلي والأرجنتين وتعد الذرة من أبرز مكونات الأعلاف ، كما سجلت الذرة الأوكراني 13200 جنيه بينما سجلت أسعار الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14200 جنيه للطن.

وكشف التجار عن اختفاء منتجات كسب وبذور الصويا من الأسواق بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها عالميا ومحليا ووجود سوق موازية لها ، وسجلت اخر اسعار كسب الصويا 32 ألف جنيه للطن المستورد والمحلي 31 ألف جنيه و500 جنيه ، وبذور الصويا 36 ألف جنيه للطن، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 41.5 ألف جنيه لبروتين 60% ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 41.3 ألف للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وأفاد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 31 ألفا و500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 32 ألف جنيه ، والجلوتوفيد 8100 جنيه.

واستقر سعر طن الردة المحلية بـ 7300 جنيه للطن ، وكسب العباد بروتين 36% ، 12000 جنيه ، والصويا فول فات 35 ألف جنيه ، وصويا هاي فات 44% سجلت 34 ألف جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 18 ألفا و500 جنيه ، ونشا غذائي 17900 جنيه وبذرة صويا محلية 29 ألف جنيه ودي دي جي امريكي 16 ألف جنيه وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 9200 جنيه وقشر الصويا 8000 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل الارتفاع ، كما تشهد مستويات قياسية مرتفعا بقيمة 300 جنيه ، ليتراوح الطن بين 17 ألف جنيه و900 إلى 20 ألف جنيه و100 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 18350 جنيها للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 18300، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 18250 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 18200 جنيه وعلف ست البيت 17500 جنيه.

وأفاد السيد أن سعر علف البياض تراوح من 17500 جنيه إلى 16500 جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 15900 جنيه، وعلف بياض بروتين 18% سجل 16000 جنيه.

سعر العلف

وأفاد السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية على الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وكشف السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

ولفت السيد إلي أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.