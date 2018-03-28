700 ألف طن تراجعاً فى معدلات التداول بميناء الإسكندرية

المال ـ خاصأظهرت مؤشرات التداول بميناء الإسكندرية خلال يناير الماضى تداول 4.3 مليون طن، وذلك مقارنة بما تم تداوله فى ديسمبر من العام الماضى، والتى وصلت إلى 5 ملايين طن.يأتى ذلك رغم وجود زيادة فى أعداد السفن خلال يناير الماضى، لتصل إلى 352 سفينة مقارنة بما تم تداوله فى ديسمبر الماضى، والتى كانت 3

المال ـ خاص

أظهرت مؤشرات التداول بميناء الإسكندرية خلال يناير الماضى تداول 4.3 مليون طن، وذلك مقارنة بما تم تداوله فى ديسمبر من العام الماضى، والتى وصلت إلى 5 ملايين طن.

يأتى ذلك رغم وجود زيادة فى أعداد السفن خلال يناير الماضى، لتصل إلى 352 سفينة مقارنة بما تم تداوله فى ديسمبر الماضى، والتى كانت 332 سفينة فقط.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن هيئة ميناء الإسكندرية عن شهر يناير الماضى، فإن الواردات احتلت أكثر البضائع المتداولة بواقع %80، والتى وصلت إلى 3.5 مليون طن مقابل %20 صادرات بواقع 873 ألف طن فقط.

فى حين تم تداول قرابة 5 ملايين حاوية خلال ديسمبر الماضى، والتى كانت مقسمة بين 4.2 مليون واردات بنسبة %83، بينما كانت الصادرات 862 ألف طن بنسبة %17 من حجم المتداول فى ديسمبر.

وتداولت هيئة الميناء 115 ألف حاوية خلال يناير الماضى عبر شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات “الحكومية”، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “الصينية” بواقع 62 ألف حاوية واردة، و52 ألف حاوية صادرة، بينما كان إجمالى ما تم تداوله من حاويات خلال ديسمبر قرابة 130 ألف حاوية بتراجع يصل إلى 15 ألف حاوية.

كما كان إجمالى البضائع المحواه قرابة 1.09 مليون طن فى يناير الماضى، فى الوقت الذى كانت فى ديسمبر قد وصلت إلى 1.27 مليون طن.

وتداولت الميناء بضائع غير محواه خلال يناير الماضى وصلت إلى 3.2 مليون طن، فى الوقت الذى كانت فى ديسمبر قد وصلت إلى 3.79 مليون طن، بتراجع قدره 59 ألف طن.

وبالنسبة للمقارنة بين ما تم تداوله فى يناير الماضى، وبين ما تم تداوله فى نفس الشهر من العام الماضى 2017 فقد بلغت نسبة الزيادة فى البضائع الواردة %14، فى حين كان هناك نقص فى حجم الصادرات %6، ليكون نسبة الزيادة فى إجمالى المتداول من بضائع %9 عما تم تداوله فى يناير 2017.