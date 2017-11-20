700 ألف جنيه ارتفاعًا بأسعار لاند روفر ديسكفري سبورت منذ يناير

أحمد شوقي ارتفعت أسعار لاند روفر ديسكفري سبورت بواقع 700 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن لتستقر عند 1.89 مليون، مقابل 1.19 مليون جنيه. ووفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فإن أسعار لاند روفر ديسكفري سبورت بلغت خلال يناير من العام الحالي مليونًا و190 ألف جنيه.

أحمد شوقي





ارتفعت أسعار لاند روفر ديسكفري سبورت بواقع 700 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن لتستقر عند 1.89 مليون، مقابل 1.19 مليون جنيه.

ووفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فإن أسعار لاند روفر ديسكفري سبورت بلغت خلال يناير من العام الحالي مليونًا و190 ألف جنيه. في حين تشير القائمة السعرية للعلامة الانجليزية إلى تسجيل السيارة حاليًّا مليونًا و890 ألف جنيه، لتصل نسبة الارتفاع في سعر السيارة إلى 58.8%.

وتعود هذه الارتفاعات بشكل أساسي إلى اضطرار شركات السيارات لرفع أسعارها على خلفية قرار تعويم العملة المحلية وما أدى إليه من ارتفاع تكاليف تدبير العملة ومصاعفة الرسوم الجمركية على السيارات.

ويبلغ سعر لاند روفر ديسكفري 2.0 A/T HSE حاليًّا مليونًا و625 ألف جنيه، في حين يصل سعر ديسكفري 3.0 A/T 7 Seats إلى 3.1 مليون جنيه.