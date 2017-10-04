700مليون جنيه زيادة في أرصدة التمويل العقاري خلال 8 أشهر

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى أغسطس 2017 بنسبة قدرها 25% و بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، وذلك مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2016. وأضاف التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار

محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى أغسطس 2017 بنسبة قدرها 25% و بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، وذلك مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2016.



وأضاف التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه وذلك بداية من النشاط وحتى أغسطس الماضي بينما سجلت الأرصدة في أغسطس من العام الماضي ومنذ بدء النشاط أيضًا حوالي 2.8 مليار جنيه.



بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بدء النشاط حوالي 8 مليارات جنيه حتى شهر أغسطس الماضي مقابل 6.5 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي وبزيادة تقدر نسبتها 24.8%

